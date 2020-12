Mit drei Siegen hintereinander hat sich Fußball-Zweitligist Karlsruher SC vom vorletzten Tabellenplatz auf Rang acht nach oben gearbeitet. Am Samstag (13 Uhr) steht die Erfolgsserie der Karlsruher beim VfL Osnabrück auf dem Prüfstand.

Die Niedersachsen rangieren mit drei Punkten mehr drei Plätze vor den Badenern. „Beide Mannschaften stellen derzeit eine positive Erscheinung der Zweite Liga dar“, sagte KSC-Trainer Christian Eichner. Am Samstag erwartet der KSC-Coach wieder „eine enge Partie.“ Osnabrück lebe „von der mannschaftlichen Geschlossenheit, vom Teamgeist“, so Eichner weiter.

Auch Oliver Kreuzer warnt: „Der VfL hat seine 16 Punkte nicht gestohlen, sondern verdient.“ Und das Stadion an der Bremer Brücke, so der Sportdirektor des KSC, sei immer „ein heißes Pflaster.“ Nach drei Siegen hat er jedoch den Eindruck gewonnen, dass bei den KSC-Spielern „die Lust auf mehr“ durchaus vorhanden sei. „Wir wollen uns natürlich nicht auf den drei Siegen ausruhen“, versichert Linksverteidiger Philip Heise.

Konkurrenzkampf im Kader

Froh ist Trainer Eichner über den derzeitigen, „enormen“ Konkurrenzkampf in seinem Kader. Natürlich gebe es immer auch Härtefälle. Dies betrifft derzeit eine ganze Reihe von KSC-Spielern – angefangen von Ersatzkeeper Markus Kuster über Dirk Carlson, der nicht an Philip Heise vorbei kommt, bis zu Babacar Guèye, der im Schatten von Torjäger Philipp Hofmann steht. Am interessantesten dürfte die Frage sein, wie Eichner seine Innenverteidigung zusammenstellt: erneut mit Daniel Gordon und Christoph Kobald? Oder kehrt Robin Bormuth in die Startelf zurück – und wenn ja, an wessen Stelle?