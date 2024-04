Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Krieg in der Ukraine fordert neue Wege – gezwungenermaßen. Zum zweiten Mal trägt die Ukraine ihr Qualifikationsspiel zur Handball-EM der Frauen in Deutschland aus. In Heidelberg bestritten sie nun ihr „Heimspiel“ gegen Deutschland.

Es war anders. Statt in Kiew oder in Odessa erfolgte der Anpfiff zum Rückspiel der EM-Qualifikation der Frauen am vergangenen Donnerstagabend in Heidelberg im neuerbauten SNP-Dome –