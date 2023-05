Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rekordablöse von 250.000 Mark für Fußball-Nationalspieler Albert Brülls holte Helmut Grashoff in bar in Italien ab und wendete so die Pleite von Borussia Mönchengladbach ab. Als Manager gestaltete er mit den Meistermachern Hennes Weisweiler und Udo Lattek die besten Jahre der „Fohlen“.

Nicht mehr ausgeben als man einnimmt – der Maxime hanseatischer Kaufleute folgte auch der am 13. September 1928 in Lübeck geborene Textil- und Wollkaufmann Helmut Grashoff