Zum Auftakt seiner Englischen Woche, in der es in erster Linie um Punkte für das Ziel Klassenverbleib geht, aber auch um viel Geld, ist Fußball-Zweitligist Karlsruher SC heute (13.30 Uhr) Gastgeber des FC Schalke 04.

Am kommenden Mittwoch spielt die Mannschaft von Trainer Christian Eichner dann beim Ligakonkurrenten Hamburger SV um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals und die damit verbundenen etwa zwei Millionen Euro TV-Gelder. Nur drei Tage später geht es beim viertplatzierten FC St. Pauli wieder „nur“ um Punkte.

„Vor uns liegt also eine Woche, in der immer der Gegner Favorit sein wird“, fasste der Coach die anstehenden Herausforderungen zusammen und folgert daraus: „In den nächsten Tagen können wir nur gewinnen.“

Eichner war trotzdem „gut gelaunt“, weil seine Mannschaft „auf einem sehr, sehr ordentlichen Weg“ sei – auch und gerade im Training. Denn in jeder Übungseinheit sei spürbar, dass der nach der Winterpause neu entbrannte Konkurrenzkampf zu einer Leistungs- und Qualitätssteigerung führe. Darauf führt der KSC-Coach die erfolgreichen Auftritte gegen Nürnberg (4:1) und zuletzt in Kiel (2:0) zurück. „Unabhängig vom Gegner: So wollen wir es haben“, sagte er: „Dieses Rad werden wir versuchen gegen Schalke weiterzudrehen.“