Beim SV Waldhof hatte Michael Schultz seine bislang erfolgreichste und gleichzeitig schönste Zeit. Der aus Herxheim stammende Innenverteidiger trifft am Samstag auf den Klub, mit dem er in die Dritte Liga aufstieg. Der 28-Jährige hat ein schwieriges Jahr hinter sich, findet in Braunschweig im zweiten Anlauf aber gerade sein Glück.

Es ist gerade viel los für Schultz und seine Kollegen von Eintracht Braunschweig. Mittwochabend siegten die Niedersachsen im Nachholspiel beim SC Freiburg II 1:0, ehe die lange Heimreise anstand.