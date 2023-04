Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warme Decken und lange Hosen waren Trumpf am Sonntag im Neustadter Stadion bei den Pfalzmeisterschaften Sprint/Sprung. Ein leichter Nieselregen und eine gestörte Internetverbindung erschwerten den Leichtathleten die Wettkämpfe. Es kam zu Wartezeiten am Start. So blieben Bestmarken Mangelware.

Dieter Tisch, Vizepräsident des Leichtathletikverbandes Pfalz (LVP) und zuständig für die Wettkampforganisation, war froh, dass die Wettkampfstätte an der Sauterstraße über