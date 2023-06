Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Schluss-Pose hat gepasst: Mit dem Daumen hoch vor dem Kampfgericht beendeten die fünf Sportgymnastinnen des TB Oppau am Sonntag ihren gelungenen Auftritt mit den fünf Seilen. Er sollte zum Gewinn dieses Gerätefinals bei den deutschen Jugendmeisterschaften der RSG-Gruppen in Dahn reichen. Auch im zweiten Gerätefinale mit fünf Bällen triumphierten die Vorderpfälzerinnen, die am Tag zuvor Silber im Mehrkampf geholt hatten.

Sari Öholm, die TBO-Cheftrainerin aus Frankenthal, war danach überglücklich. „Unser Ziel waren drei Medaillen. Welche Farbe diese haben werden, war offen. Wir waren