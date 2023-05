Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der große Sport fängt da an, wo er aufhört, gesund zu sein.“ Jahrzehnte nach dieser Erkenntnis des Dramatikers und Librettisten Berthold Brecht schockte das letzte der drei Duelle Muhammad Ali alias Cassius Clay gegen Joe Frazier selbst die rohe Welt des Berufsboxens. Am 1. Oktober 1975 erlebten 25.000 Zuschauer direkt und weltweit Millionen am Fernseher in Quezon City, einem Teil der philippinischen Hauptstadt, den „Thrilla in Manila“.

Sie sahen einen sich aufs Grausamste entwickelnden Kampf, den Ali gewann, weil Fraziers Trainer Eddie Futch seinen zerschlagenen Mann nach der 14. Runde aus dem Ring nahm. Der Sieger