Sportlich ist Super Bowl LV zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs über jeden Zweifel erhaben. Und doch liegt das Spektakel mitten in der Pandemie. Die NFL will den richtigen Ton treffen. Eine Herausforderung.

Fast hätte Corona der National Football League (NFL) doch noch ein Schnippchen geschlagen. Und was für eins, so kurz vor dem Super Bowl! Während der Team-Friseur der Kansas City Chiefs einem Spieler die Haare schnitt, klingelte sein Telefon. Im Gespräch erhielt er die Nachricht, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde – und ließ prompt die Schere fallen, um das Trainingsgelände sofort zu verlassen. So berichtet es ESPN und beruft sich auf anonyme Quellen. 20 Spieler hatten offenbar noch einen Termin bei dem Friseur, unter ihnen Quarterback Patrick Mahomes. Wäre es zum Kontakt gekommen, nicht ausgeschlossen, dass Mahomes das Endspiel verpasst hätte.

Mehr als 700 Corona-Fälle gab es in dieser NFL-Saison. Spieler waren genauso betroffen wie Trainer und andere Betreuer. Einzig die Seattle Seahawks kamen ohne Corona-Fall durch die Saison, schreibt die „New York Times.“ Aber sonst? Die Pandemie war allgegenwärtig. Sie hat den Spielplan durcheinandergewirbelt, Partien wurden verschoben, Kickoff-Zeiten angepasst. Die Denver Broncos hatten zeitweise keinen Quarterback mehr im Kader, der Cheftrainer der Cleveland Browns verpasste ein Playoff-Spiel, weil er positiv getestet wurde. Schwere Verletzungen häuften sich, Experten führen sie auch auf eine unzureichende Saison-Vorbereitung zurück. Aber kein Spiel musste abgesagt werden. Für NFL-Commissioner Roger Goodell war die Saison eine „außergewöhnliche, gemeinschaftliche Leistung“, die ihn stolz macht. „Es gab Zweifler“, sagte der Liga-Chef bei seiner jährlichen Ansprache vor dem Super Bowl, „aber wir haben immer daran geglaubt.“

268 Spiele der Saison sind geschafft, der Höhepunkt fehlt. Wenn in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr, live, Pro7 und DAZN) die Tampa Bay Buccaneers auf die Kansas City Chiefs treffen, soll es ein Spektakel werden. Der 55. Super Bowl ist aber auch ein Gipfel in der Krise.

Balanceakt für die NFL

In den vergangenen zwölf Monaten hat Corona weltweit mindestens zwei Millionen Menschenleben gefordert, unter den Opfern sind mehr als 455.000 US-Amerikaner. In den Vereinigten Staaten war der Januar ein tödlicher Monat, in den vergangenen Tagen ist durchschnittlich alle 30 Sekunden ein US-Bürger an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Pandemie macht während des Super Bowls keine Pause. Nicht während der Nationalhymne, nicht während der beliebten wie unterhaltsamen Werbepausen, nicht während der Halbzeitshow. Und auch nicht, wenn die Quarterbacks Tom Brady (43) und Patrick Mahomes (25) im Generationen-Duell mit spektakulären Pässen und Aktionen auf dem Feld brillieren. Das Endspiel wird für die NFL zur Herausforderung, zum Balanceakt zwischen einem Stück Normalität und der Anteilnahme an dem, was da gerade auf der Erde passiert. Die Welt sieht dabei zu, allein in den USA dürften wieder um die 100 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen. US-Medien nehmen die NFL nun in die Pflicht, die richtigen Botschaften zu senden, soziale Verantwortung zu vermitteln. Passt es zusammen, dass die USA in dieser Krise sich selbst feiern, den Kapitalismus und den Kommerz? Ein 30-sekündiger Werbespot in den Spielunterbrechungen kostet auch diesmal wieder etwa 5,6 Millionen US-Dollar.

Poetin Amanda Gorman spricht

„Wir werden versuchen, den richtigen Ton zu treffen“, heißt es von der NFL. Vor dem Spiel wird die 22-jährige Poetin Amanda Gorman sprechen. Die NFL sagt, sie habe die junge Schriftstellerin bereits vor ihrem Auftritt bei der Amtseinführung Joe Bidens eingeladen. Vor dem Kapitol in Washington berührte sie die Nation mit dem Gedicht „The Hill We Climb“, übersetzt: „Der Hügel, den wir erklimmen.“ Was wird sie nun sagen?

Im Stadion werden 22.000 Menschen zuhören, das Raymond James Stadium wird etwa zu einem Drittel gefüllt sein. 7500 Zuschauer werden geimpfte Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen sein, die von der NFL eingeladen wurden. Liga-Boss Goodell bezeichnet die Aktion als „Dankeschön“, die Kosten für diese Tickets liegen bei 18,75 Millionen Dollar.

Vieles passiert online, Fanfeste gibt es trotzdem

Maskenpflicht, Abstandhalten, kontaktloses Handeln, wo immer es geht – beim Bezahlen an den Essensständen oder beim Spülen auf der Toilette. Die NFL hat Covid-19-Richtlinien vorgegeben, Super Bowl LV soll nicht als Superspreader-Event in die Geschichte eingehen. Getestet werden die Besucher vor dem Einlass ins Stadion aber nicht.

Florida gilt seit vergangenem Sommer als Hotspot in den USA, knapp 60.000 Corona-Fälle hat es in Tampa gegeben. Bürgermeisterin Jane Castor hat eine Maskenpflicht in der Stadt erlassen. Die NFL hat das Rahmenprogramm reduziert, vieles passiert online. Fanfeste gibt es trotzdem. Im milden, subtropischen Winter kann das meiste draußen stattfinden. Restaurants und Bars sind geöffnet, für das Spiel sind die meisten Tische bereits reserviert, schreibt die New York Times. Auch für die Stadt ist es eine Herausforderung, Gastgeber des Super Bowls während einer Pandemie zu sein. „Wir machen das Beste daraus“, sagt die Bürgermeisterin.

Football wird immer gespielt. Auch im Krieg

Tampa war schon häufiger in schwierigen Zeiten Gastgeber des Endspiels – 1991 während des Irakkriegs oder 2009 nach dem großen Finanz-Crash. Dass nun die Tampa Bay Buccaneers in der 55. Auflage des Endspiels als erstes Team das Finale im eigenen Stadion und quasi ein Heimspiel bestreiten, bedeutet auch, dass nur die Hälfte der Fans reisen muss, wenn sie trotz Pandemie in die Stadt wollen. Wenn es einen Vorteil eines Super Bowl zu Corona-Zeiten gibt, dann diesen.

Die NFL ist wohl das ureigenste Ding der Amerikaner. Football, dieser mitunter brachiale Sport, wird immer gespielt, selbst im Krieg. Während des Zweiten Weltkriegs sind die Olympischen Spiele ausgefallen, doch in den USA setzten die Major League Baseball und die NFL ihre Saisons fort, obwohl einige Spieler zum Militär gerufen wurden. Die reguläre NFL-Spielzeit endete beispielsweise am 7. Dezember 1941. Es war der Tag, an dem Japan den US-Stützpunkt Pearl Harbor im Pazifik angriff. Eine Woche später sah der Spielplan Playoff-Begegnungen vor. Sie fanden statt.

Nachdem sich am 11. September 2001 Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center und in das amerikanische Bewusstsein gebohrt haben, stand die irische Rockband U2 wenige Monate später beim 36. Super Bowl in New Orleans auf der Bühne. Der Auftritt gilt gemeinhin als beste Halbzeitshow aller Zeiten. Auf einer Leinwand wurden die Namen aller Menschen gezeigt, die bei den Terroranschlägen ums Leben kamen. In dunklen Zeiten weiß die NFL Akzente zu setzen.

Hoffnung auf Runderneuerung des Landes

Corona. Die tiefe Spaltung des Landes. Rassismus, Polizeigewalt. Politischer Protest auf den Straßen, die Black-Lives-Matter-Bewegung. Auf der anderen Seite ist mit 2021 die Hoffnung auf eine Art Runderneuerung gekommen. Ein neues Jahr, ein neuer Präsident, neue Perspektiven. „Ich denke, Amerika braucht diesen Super Bowl“, sagte Sean McManus, Chef des TV-Senders CBS Sports, der das Endspiel in diesem Jahr überträgt, in dieser Woche. Auch dem Fernsehen obliegt die Aufgabe, die richtigen Botschaften zu senden. Denn die Frage ist nicht, ob das Endspiel über die Bühne geht. Sondern wie.