Bis Sonntag finden die Olympischen Spiele in Paris statt. RHEINPFALZ-Redakteur Sven Wenzel ist vor Ort und berichtet über die Entscheidungen, liefert Hintergründe und erzählt von Begegnungen in der Stadt. Heute: Olympia für alle.

Sogar die Polizisten klatschen mit und feuern die Läufer an, hier an der Kilometer-39-Marke ganz in der Nähe des Eiffelturms. Tausende Menschen stehen Spalier, Franzosen, Niederländer,