Der SV Morlautern traf 2017 als Verbandspokalsieger in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die SpVgg Greuther Fürth. Es war der bisherige sportliche Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des kleinen Klubs aus dem Kaiserslauterer Vorort. Am Samstag gab es einen zweiten sportlichen Leckerbissen. Der resultiert aus einer besonderen Freundschaft.

Das besondere Weihnachtsgeschenk hatten sie ihrem Trainer Daniel Graf und dessen Freundschaft mit Torsten Lieberknecht, dem Chefcoach des Tabellenführers der Zweiten Liga, dem SV Darmstadt 98, zu verdanken.