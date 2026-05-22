Yannick Grieß will mit dem FK Pirmasens in die Regionalliga aufsteigen und den Sprung in den DFB-Pokal schaffen. Für Letzteres braucht es einen Sieg gegen Schott Mainz.

Seit seinem elften Lebensjahr spielt Yannick Grieß beim FK Pirmasens Fußball. Der lange Innenverteidiger aus dem Pirmasenser Vorort Windsberg wurde 2015 mit der FKP-U19 Meister der A-Junioren-Regionalliga, schaffte dann übers zweite Herrenteam, das damals noch in der Oberliga spielte, den Sprung in die erste Mannschaft und wurde vor knapp zwei Jahren nach dem Abschied von David Becker deren Kapitän.

Im vergangenen Jahr erfüllte sich für ihn ein Traum. Erstmals schaffte Grieß, schon als Kind Fan des Hamburger SV, mit dem FKP den Sprung in die erste DFB-Pokal-Runde, für die ausgerechnet der HSV als Gegner ausgelost wurde. Und dann schoss Grieß „die Klub“ im ausverkauften Framas-Stadion sogar zu Beginn der zweiten Hälfte völlig verdient in Führung. Beinahe hätte der Fünftligist den Erstligisten geschlagen, doch Pirmasens kassierte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und unterlag letztlich den Profis von der Elbe nach Verlängerung mit 1:2.

Rematch im Verbandspokalfinale

Im August 2026 möchte Grieß, der nächste Woche seinen 30. Geburtstag feiert, wieder im DFB-Pokal spielen. Dazu fehlt ihm und seiner Mannschaft „nur“ noch ein Sieg am Samstag (Anstoß: 13.30 Uhr) im Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands in Weingarten gegen den TSV Schott Mainz. Der Regionalliga-Absteiger hat zum fünften Mal in Folge das Endspiel erreicht und trifft nun zum dritten Mal auf die Südwestpfälzer. 2022 siegten die Mainzer, 2025 die Pirmasenser, die damals gerade hinter Schott und dem 1. FC Kaiserslautern II Oberliga-Dritter geworden waren.

„Wir kennen uns gut“, sagt daher Grieß vor dem neuerlichen Duell mit den Rheinhessen, zu deren Kader die Ex-FKP-Spieler Daniel Bohl und Jan Schulz gehören. Seine Einschätzung: „Schott hat in der Regionalliga keine einfache Saison gehabt, aber immerhin 25 Punkte geholt und in den vergangenen Wochen gegen die Stuttgarter Kickers und beim SV Sandhausen gewonnen. Aber wir wissen, dass wir sie schlagen können.“

Am 13. Juni wird geheiratet

Die Pirmasenser haben noch ein zweites Ziel im Blick: den Wiederaufstieg in die Regionalliga nach vier Oberliga-Jahren. Sehr wahrscheinlich gehen sie Anfang Juni als Vizemeister in die Aufstiegsrunde gegen die Zweiten aus Baden-Württemberg (VfR Mannheim) und Hessen (1. FC Eddersheim, so er die Lizenz erhält). Der Direktaufstieg als Meister ist zwar rechnerisch noch möglich, doch dem vor dem letzten Spieltag mit drei Punkten Vorsprung auf Rang eins liegenden 1. FC Kaiserslautern II reicht am 30. Mai im Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Eppelborn schon ein Remis.

„Der FCK hatte sechs englische Wochen weniger und arbeitet unter Vollprofi-Bedingungen“, nennt der im Vertrieb des Merzalber Schuhunternehmens Dockers by Gerli als Online Sales Manager arbeitende Grieß einen wesentlichen Grund dafür, warum es wohl letztlich nicht zur Meisterschaft reicht. Die Pirmasenser Spieler dagegen müssten schauen, dass sie Beruf, Familie – einige haben auch schon Kinder – und ambitionierten Fußball unter einen Hut bekommen. „Wir müssen privat viel zurückstecken, um am Ende vielleicht den Aufstieg zu packen und den Pokal zu holen. Wir performen seit zwei Jahren am Limit. Wenn wir das letzte Spiel gegen Eisbachtal gewinnen, haben wir wie vorige Saison 78 Punkte aus 34 Spielen geholt“, verweist der bei Standardsituationen ausgesprochen torgefährliche Mannschaftskapitän auf imponierende 2,29 Punkte im Schnitt und saisonübergreifend elf Siege hintereinander in Verbandspokalspielen.

Yannick Grieß strebt ganz persönlich nicht nur das sportliche Double (Regionalliga-Aufstieg und Verbandspokalsieg) an. Er wird am 13. Juni in Pirmasens seine Verlobte Adele Aouadi heiraten: „Das wäre dann mein Triple.“

Liveblog

Die RHEINPFALZ berichtet aus Weingarten vom Verbandspokalfinale am Samstag ab 13 Uhr im Liveblog. Diesen finden Sie ab dann auf unserer Webseite unter www.rheinpfalz.de.