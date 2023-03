Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viermal hat der FK Pirmasens den seit der Saison 1973/74 ausgespielten Pokalwettbewerb des Südwestdeutschen Fußballverbands gewonnen, am Samstag soll der fünfte Titel dazukommen.

Gegner im Finale ab 14.15 Uhr (live in Konferenzschaltung in der ARD) in Weingarten ist der TSV Schott Mainz, der gerade mit dem FKP aus der Regionalliga abgestiegen ist und in der Liste der Verbandspokalsieger