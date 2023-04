Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Soll der FCK noch einen Stürmer verpflichten? Wer soll Terrence Boyd ersetzen, wenn dieser mal ausfallen sollte? So einfach ist die Lage nicht.

Bislang geht es auf dem Transfermarkt in der Winterperiode beschaulich zu. Bis 31. Januar, 18 Uhr, ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Das große Thema in diesem Winter ist, ob Torwart