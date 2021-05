Auch wenn noch zwei Spieltage zu absolvieren sind, lege ich mich fest: Der 1. FC Kaiserslautern wird seine Aufenthaltsgenehmigung für die Dritte Liga verlängern. Selbst wenn die Roten Teufel weder bei Viktoria Köln noch gegen den SC Verl punkten, kann ich mir nicht vorstellen, dass der SV Meppen, der KFC Uerdingen und der FC Bayern II ausreichend Zähler sammeln, um vorbeizuziehen. Der Größte Anzunehmende Unfall ist meiner Meinung nach vermieden. Doch was bedeutet das für das Resümee? War die Spielzeit damit gut? Welche Schlüsse muss Sportchef Thomas Hengen für die Kaderplanung ziehen? Und: Ist Marco Antwerpen nach erfolgreich zu Ende gebrachter Mission der Trainer, dem die Führungsriege auch weiterhin das volle Vertrauen schenkt?

Antwerpens großer Anteil

Die letzte Frage scheint mir die am schwersten zu beantwortende zu sein, auch weil bislang ein Bekenntnis über das Rundenende hinaus fehlt – vielleicht ja, weil man abwarten möchte, bis das Ziel tatsächlich erreicht ist. Ohne Zweifel hat Antwerpen großen Anteil am Ligaverbleib. Glitt die Mannschaft anfangs auch unter ihm immer mal wieder in ein Phlegma, so besann sie sich in den entscheidenden Wochen eines fabelhaften Teamgeistes. Offenbar sind Antwerpen und sein Kompagnon Frank Döpper große Motivatoren. Ob ihrer emotionalen, im Falle Antwerpens manchmal raubauzigen Art kommen sie bei den Anhängern des FCK gut an. Es heißt, sie passten mit ihrem Naturell zum Klub und in die Pfalz. Nicht zu vergessen: Die Spielweise hat sich zum Positiven verändert. Die Frage ist nun: Trauen die FCK-Gewaltigen es Antwerpen zu, eine Architektur zu entwerfen, die Erfolg in Form eines Aufstiegs verheißt? Sehen sie in ihm einen Entwickler für das Mittel- und Langfristige, einen Mann, der auch die U21 und die Junioren im Blick behält, Durchlässigkeit fördert? Oder glauben sie, Antwerpens Art habe sich in diesem so kräftezehrenden Abstiegskampf verbraucht? Es gilt auszuschließen, dass ein Fehler aus der aktuellen Spielzeit sich wiederholt: dass man einen Trainer eine Belegschaft basteln lässt, den man nach zwei Spieltagen und zwei Niederlagen entlässt.

Keine gute Spielzeit

Was zu einer weiteren Frage führt: War die Spielzeit gut? Mitnichten! Zwei Trainerwechsel, Zores in den Gremien, Rücktritte, Grabenkämpfe, ein üppiger Etat – zu viel der Aspekte, um den Ligaverbleib in Saus und Braus zu feiern. Ich umschreibe es mal so: Ein paar Pils der Erleichterung sind erlaubt, der Schampus aber sollte im Kühlschrank bleiben.

Kann Götze gehalten werden?

Welche Schlüsse muss Thomas Hengen ziehen? Es liegt auf der Hand: Sollte der vom FC Augsburg geliehene Felix Götze in Kaiserslautern bleiben wollen, muss alles Menschenmögliche getan werden, ihn zu halten. Als Götze nach großem Verletzungspech endlich auf den Platz trat, bekam das Spiel des FCK Struktur. Mit ihm kam der Erfolg. Im Falle Jean Zimmers besitzt der Klub eine Kaufoption, er sollte Gebrauch von ihr machen. Zimmer und der FCK gehören zusammen. Als der 27-Jährige an Form gewann, wurde die rechte Außenbahn mit ihm und Philipp Hercher zum Turbo. Was aber will Zimmer? Was will seine Familie? Das wird die Richtung weisen.

Zu guter Letzt: Wie verhält es sich mit Marvin Pourié, Daniel Hanslik, Anas Ouahim, Marvin Senger oder Adam Hlousek, deren Leihen enden? Was ist mit Carlo Sickinger, dessen Vertrag ausläuft? Wem legt man nahe, trotz gültigen Kontraktes einen neuen Arbeitgeber zu suchen? Was passiert mit den Ritters und Redondos? Das Problem ist: Kaum einer der Spieler hat während der gesamten Saison überzeugt. Werden sie, wenn an Spieltag eins kein Abstiegsdruck vorhanden ist, wieder den Anschein erwecken, mit 70 Prozent käme man schon über die Runden – oder haben sie ihre Lektion gelernt? Das muss Thomas Hengen in jedem einzelnen Fall herausfinden. Eine Aufgabe, um die ich ihn nicht beneide, die er sich aber ausgesucht hat. Auch er befindet sich nun auf dem Prüfstand.