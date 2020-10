Der kampfstarke Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kommt trotz seiner Topchancen nicht über ein 0:0 bei den Edeltechnikern des FC Bayern München II hinaus. Besonders ein Lauterer ärgert sich sehr.

Diesmal waren die Roten Teufel so nah am Sieg wie noch nie in dieser Saison. In der Schlussphase häuften sich die Großchancen, aber der womöglich befreiende Dreier war dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auch am Samstagnachmittag beim FC Bayern München II nicht vergönnt. Die abwechslungsreiche Partie des fünften Spieltags blieb torlos. So wartet der FCK weiter auf den ersten Punktspiel-Sieg.

„Darauf können wir aufbauen“

„Klar, Tore sind entscheidend“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene nach der Partie, zu der im Corona-Risikogebiet München keine Zuschauer zugelassen waren. „Aber ich war mit der Einstellung, dem Willen und der Laufbereitschaft der Mannschaft sehr zufrieden. Und es war ein 0:0, bei dem wir sechs, sieben gute Chancen hatten. Wir haben Möglichkeiten rausgespielt, darauf können wir aufbauen.“

Im Luxus-Talentschuppen des FC Bayern tummelten sich auch an diesem Oktobernachmittag ziemlich prominente Namen: Hinter der Sturmreihe Fiete Arp, Joshua Zirkzee, Leon Dajaku gab das von Benfica Lissabon ausgeliehene portugiesische Toptalent Tiago Dantas sein Debüt für die Münchner. Der 19-jährige Techniker servierte auch die Standards.

Flügelvariante ausbaufähig

FCK-Trainer Saibene ließ ein 4-1-4-1-System praktizieren mit den marktfrischen Neuzugängen Daniel Hanslik und Kenny Prince Redondo auf den Flügeln – ausbaufähig. Doch es entspann sich ein munteres Match zweier offensivwilliger Teams. Vor der Pause mangelte es indes an Zwingendem in des Gegners Hälfte. Der auch erst 19 Jahre alte Joshua Zirkzee zeigte nicht nur wegen seiner 1,93 Meter Präsenz. Elf Bundesligaspiele stehen für den jungen Niederländer zu Buche – bei seinen neun Einsätzen vorige Saison erzielte er vier Treffer für die „großen Bayern“. Nach einer knappen halben Stunde gegen die Lauterer scheiterte Zirkzee mit einem allerdings schwachen Kopfball an FCK-Torwart Avdo Spahic (29.), die gleiche Szene probten die beiden kurz darauf (40.) noch einmal. Dabei genoss Zirkzee im Lauterer Strafraum die Münchner Freiheit. Zuvor hielt Spahic einen Schuss Leon Dajakus fest (17.). Der offensiv bemühte, aber lange harmlose FCK kam zu Vorstößen, die allerdings zunächst oft irgendwo zwischen Mittel- und Grundlinie versandeten.

Eine kuriose Szene

Den nach Knieproblemen genesenen Marvin Pourié als einzige Spitze erreichten vorerst kaum Zuspiele. Kurz vor der Pause hatte der FCK seine zweite Chance, Redondo aber verzog (45.). Die Riesenmöglichkeit der Lauterer im ersten Abschnitt vergab Mohamed Morabet in einer kuriosen Szene. Alle rechneten mit einer Abseitsentscheidung, die blieb aus, aber Morabets Versuch ging daneben (9.).

Gleich nach der Pause kamen beide Teams, weiter fleißig, zuweilen noch fahrig das Spiel nach vorne anstrebend, zu guten Chancen. Timo Kern (48.) und per Freistoß Fiete Arp (52.) – der Ball touchierte das Lattenkreuz – waren für die Münchner gefährlich. Auf der anderen Seite scheiterte Pourié, rackernd um Toraktionen bemüht, an Schlussmann Hoffmann (48.) und verpasste auch nach Flanke von Marlon Ritter (59.). Beim FCK zeichnete sich Torwart Spahic durch große Aufmerksamkeit aus.

Drittes Remis im dritten Spiel für Saibene

Zu einer weiteren Topchance für die Lauterer kam Pourié nach Adam Hlouseks Vorarbeit (79.). Am Ende war der FCK dem Sieg deutlich näher. Doch Ritter mit einem Alleingang nach tollem langem Ball von Spahic (86.), Hendrick Zuck nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Simon Skarlatidis (90.) und Morabet (90.+1) vergaben. „Wenn wir den Lucky Punch machen, haben wir verdient gewonnen“, sagte Pourié enttäuscht. So war es das dritte Remis im dritten Spiel für Jeff Saibene.

So spielten sie

FC Bayern München II: Hoffmann - Waidner, Senkbeil, Lawrence, Lungwitz - Stiller (46. Welzmüller) - Kern (69. Zaiser), Tiago Dantas - Arp (80. Kühn), Zirkzee, Dajaku

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Schad, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder - Hanslik (75. Skarlatidis), Morabet, Ritter, Redondo (72. Zuck) - Pourié (82. Huth)

Gelbe Karte: Rieder (2) - Beste Spieler: Lawrence, Hoffmann, Dajaku - Spahic, Hlousek, Ritter - Schiedsrichter: Erbst (Gerlingen).