Der russische Nationalkeeper Iwan Fedotow ist ganz offenbar in eine Kaserne am Weißen Meer verschleppt worden. Zuvor war bekannt geworden, dass er Moskau verlassen und in die nordamerikanische Profiliga NHL wechseln will. Die Kollegen reagieren unterschiedlich.

Auf dem Parkplatz vor dem Eispalast im Petersburger Stadtteil Kuptschino warteten schon Männer in Zivil, aber auch maskierte Kämpfer in Tarnanzügen auf Iwan Fedotow. Der Hüne, den eine TV-Reporterin