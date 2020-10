Leipzig, Löwen, Lemgo – Ludwigshafen mag es nicht gegen Gegner mit dem Anfangsbuchstaben L. Alle drei Duelle verloren die Eulen. Am Donnerstag unterlag das Team von Trainer Ben Matschke beim TBV Lemgo mit 22:24 (11:10). Die Eulen waren einem Punkt so nahe – doch dagegen hatte ein Spieler etwas, der erst spät durchstartete.

Der Respekt vor Peter Johannesson ist groß. „Lemgo ist sehr eingespielt. Die erste Sechs macht kaum Fehler und mit Peter Johannesson haben sie den Torhüter, der letzte Saison die meisten Paraden hatte“, sagte Ben Matschke vor dem Spiel beim TBV Lemgo. Der Eulen-Trainer kennt sich mit Zahlen und Statistiken aus. Doch am Donnerstag waren diese Werte nicht viel wert – zunächst. Johanesson verließ nach 27 Minuten entnervt den Platz. Er hatte bis dahin nur einen Ball gehalten. Gerade der 28 Jahre alte Schwede, der den Eulen Ludwigshafen in der Vergangenheit das Leben so oft schwer gemacht hatte. Es sollte noch anders kommen.

Überragender Gorazd Škof

Wie es besser geht, zeigte Johanesson Gorazd Škof. Der Eulen-Torwart hielt überragend. Acht Paraden in Halbzeit eins – erstklassig. Der 43 Jahre alte Slowene hatte in Lemgo großen Anteil daran, dass Ludwigshafen zur Pause mit 11:10 führte. Es lag aber nicht nur an der Glanzleistung von Škof, dass die Eulen nach 30 Minuten vorne lagen. Es war die ganze Mannschaft, die an die starke Darbietung gegen die Rhein-Neckar Löwen anknüpfte. Die Eulen-Abwehr ließ nicht viel zu. Sie war so gut, dass Lemgo von der 21. bis zur 30. Minute kein Tor erzielte. Diese Torflaute nutzten die Eulen und drehten mit einem 4:0-Lauf das Spiel. Aus einem 7:9 machten sie ein 11:9.

Pause kein Vorteil für die Gäste

Doch die Halbzeitpause war kein Vorteil für die Gäste. Lemgo machte nun das, was Matschke in seiner Analyse gesagt hatte – kaum Fehler. Das erschwerte das Spiel der Eulen ungemein. Hinzu kam nun ein erstarkter Peter Johanesson. Er zeigte nun, warum er vorige Saison die meisten Paraden hatte. Dagegen baute Škof nun stark ab. So schnell kann es eben im Handball gehen.

„Es ist ärgerlich. Wir waren dran, machen in der ersten Halbzeit verdammt viel richtig, haben sie bestimmt in der Abwehr. Wir rennen dann nach der Pause vier, fünf Tore Rückstand hinterher, das schaffen wir hier nicht. Wir waren nach der Pause nicht aggressiv genug, haben uns zu einfachen Toren verleiten lassen. Im Angriff traut sich keiner, dann verlierst du halt so ein Spiel“, sagte Christian Klimek. Der Eulen-Kreisläufer kam an alter Wirkungsstätte nicht so zur Geltung. Zwei Tore erzielte der 30 Jahre alte Klimek.

Leichte Fehler in entscheidenden Momenten

Dabei waren die Eulen so nah dran an einem Punkt. Erst einmal gelang es Ludwigshafen, in Lemgo zu punkten. Sonst hagelte es immer nur Niederlagen im Lippeland. „Es war ein verdienter Sieg“, anerkannte Ben Matschke: „Wir haben uns ab dem 18:17 schwer getan gegen die 6:0-Abwehr. Außerdem hielt Peter Johanesson gut.“ Jener Johanesson.

Doch an ihm alleine lag es nicht, dass die Eulen verloren. Da war auch ein starker Lemgoer Bjarki Mar Elisson mit seinen sieben Toren. Der Isländer wurde vorige Saison bester Bundesliga-Torschütze mit 216 Treffern. Da war Tim Suton, der für frischen Wind sorgte. Den Eulen fehlte in den entscheidenden Momenten die berühmte Cleverness. „Yessine Meddeb und Hendrik Wagner machen leichte technische Fehler in den entscheidenden Momenten“, haderte Matschke – trotzdem sah er wieder eine Leistungssteigerung zu den vorherigen Spielen. Letztendlich aber stehen die Eulen ohne Punkt da. Leipzig, Löwen, Lemgo – die Laster von Ludwigshafen.

So spielten sie

TBV Lemgo: Johannesson (27. - 30. Mühlenstedt) - Isias Guardiola (3), Kogut, Carlsbogard (3) - Schagen (1), Elisson (7/2)- Gedeon Guardiola (1) – Timm (3), Baijens (1), Suton (2), Zerbe (3)

Eulen Ludwigshafen: Škof (ab 50. Tomovski)- Klein (4), Mappes (1), Valiullin (3) - Durak, Remmlinger (3) - Klimek (2) – Dietrich, Bührer (2), Wagner, Neuhaus (2), Haider, Wernig (4/3), Meddeb (1), Grimm

Spielfilm: 0:1 (1.), 2:2 (3.), 5:3 (10.), 7:7 (18.), 9:7 (21.), 9:11 (29.), 10:11 (Hz.). 14:12 (39.), 16:13 (42.), 18:17 (49.), 21:17 (52.), 23:21 (59.), 24:22 (Ende) - Siebenmeter: 2/2 – 3/3 - Zeitstrafen: 3/3 - Beste Spieler: Elisson, Timm, Johanesson - Remmlinger, Klein, Škof - Zuschauer: 1000 - Schiedsrichter: Heine/Standke (Wendenburg/Ronnenberg).