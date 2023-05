Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Ost- zwischenzeitlich zur Westkurve wird, der Gästeblock mit FCK-Fans besetzt ist und warngebende „Hintermann“-Rufe von der Südtribüne die eigenen Spieler erreichen – dann läuft auch auf dem Kaiserslauterer Betzenberg etwas völlig anders. 4150 Zuschauer sorgten am Freitagabend gegen Dynamo Dresden zumindest bis zu Beginn der zweiten Halbzeit für besondere Atmosphäre.

So schnell, so einfach war es wohl noch nie, gut eine Stunde vor Spielbeginn einen Parkplatz vor dem Fritz-Walter-Stadion zu erreichen. Wenig Verkehr, etwas Stau nur an den