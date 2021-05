Wird Tennis künftig zu Monopoly? Geht es nach Startrainer Patrick Mouratoglou, dann schon. Zum Teil zumindest.

Wenn Patrick Mouratoglou bei Tennisspielen auf die Tribünen schaut, verdunkelt sich seine Miene. Der Startrainer (man darf ihn ruhig so nennen, schließlich betreut er unter anderen Serena Williams) bemerkt mit Schrecken, dass die Betrachter immer älter werden. 61 Jahre im Schnitt. Tendenz steigend. „Positiv kann man sagen, sie sind sehr loyal, aber es kommen eben keine neuen hinzu“, sagt Mouratoglou. Seit Jahren stagniere Tennis, klammere sich an Regeln und Traditionen. Junge Menschen aber wollten nicht länger stundenlange Matches in kompletter Ruhe verfolgen. Mouratoglou findet „seinen“ Sport verstaubt – und will den Feudel schwingen.

Revolution! Auf der Anlage seiner Akademie in Nizza startete der 50-Jährige unlängst einen Testballon, den „Ultimate Tennis Showdown“ mit Topakteuren wie Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini. Ein Spieler muss spätestens nach 15 Sekunden aufschlagen (beste Grüße an die Herren Nadal und Djokovic), gespielt wird in vier jeweils zehn Minuten langen Vierteln. Jeder Punkt zählt wie im Tiebreak. Wer nach zehn Minuten führt, gewinnt den Abschnitt. Steht es nach vier Vierteln 2:2, gibt es Sudden Death. Der Clou: Wie beim Monopoly können die Spieler Ereigniskarten einsetzen, nach dem Motto „Mein nächster Punkt zählt dreifach“ oder „dem Gegner wird das Aufschlagsrecht stibitzt“.

Sprint statt Marathon

Tennis konkurriere mit Netflix, Social Media, Videospielen, E-Sport, es sei altmodisch und langsam, sehr langsam, sagt Mouratoglou. Bei Seitenwechseln soll es sogar während des Matches bereits Interviews geben. Die Spiele würden kürzer – im Schnitt blieben sie unter einer Stunde Spielzeit. Das mache das Turnier planbarer für TV-Sender und Fans. „Mein Team rechnete aus, wie lang in Matches wirklich gespielt wird. Uns fiel auf: Zwischen 80 und 95 Prozent der Dauer gibt es kein Tennis in einem Match. Da gehen die Spieler herum, benutzen Handtücher, wählen die richtigen Bälle aus. Also alles, was langweilig ist. Das haben wir alles verkürzt“, sagt Mouratogolu. „Du bist eine Stunde da und hast alles gesehen.“ Sprint statt Marathon. Mouratoglou will sein Format nicht als Frontalangriff auf das Establishment von WTA oder ATP verstanden wissen. Die Formate sollen koexistieren. Sich ergänzen. Vorteil Mouratoglou?