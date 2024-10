Der deutsche Männer-Vierer, bis zu seiner Weltrekordfahrt bei Olympia 2000 in Sydney neben dem Ruder-Achter das Flaggschiff im deutschen Sport, ist aus dem Tiefschlaf erwacht und holte am Donnerstagabend Bronze bei der Bahnrad-WM in Ballerup.

An selber Stelle, in der gerade eröffneten Super Arena, hatte zuletzt vor 22 Jahren das deutsche Quartett um Guido Fulst und den heutigen Leipziger Bundestagsabgeordneten