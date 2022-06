Der 5:2-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien hat gut getan. Das war ein Stimmungsaufheller nach wechselhaften Leistungen. Der Erfolg hilft, die jüngsten Zweifel etwas zu zerstreuen. Überbewerten sollte man den Kantersieg aber nicht. Italien, im Neuaufbau, bot am Ende eine bessere Junioren-Mannschaft auf und war im vierten Spiel innerhalb weniger Tage deutlich überfordert. Dennoch: Die Spielfreude war erfrischend, es gab Erkenntnisse: Die deutsche Elf braucht einen Spieler wie Ilkay Gündogan, der das Heft in die Hand nehmen kann. Der Hoffenheimer David Raum hat sich als linker Verteidiger festgespielt. Die Innenverteidigung in Katar werden Niklas Süle und Antonio Rüdiger bilden. Routinier Thomas Müller kann dieser Mannschaft immer noch weiterhelfen. Jonas Hofmann profilierte sich. Dennoch ist fünf Monate vor der WM noch längst nicht klar, wie Hansi Flicks Stammformation aussehen könnte. Gegen Italien waren Kai Havertz und Jamal Musiala außen vor, zwei mit Stammspieler-Potenzial. Der der deutsche Kader für Katar steht gleichwohl. Die, die jetzt in der Nations League dabei waren, haben die besten Chancen. Für Akteure wie Robin Gosens, Julian Draxler, Robin Koch oder Florian Neuhaus wird’s schwer. Ein fettes Fragezeichen steht hinter Pechvogel Marco Reus!

Bayern Lassen sich in der Personalpolitik treiben

Franck Ribéry war 24 Jahre alt, als er 2007 von Olympique Marseille zum FC Bayern München kam. Arjen Robben war 25 Jahre alt, als er von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister stieß. Thiago verließ 2013 den FC Barcelona, da war er 22 Jahre. Nun hat Bayern Sadio Mané vom FC Liverpool für mehr als 30 Millionen Euro geholt. Der Senegalese ist bereits 30 Jahre alt, und deswegen passt der Transfer nicht so ganz ins Schema der Bayern. Mit Ribéry und Robben leitete der Verein eine neue, sehr erfolgreiche Ära ein. Mané könnte Serge Gnabry ersetzen, mit dem die Bayern dem Vernehmen nach nicht handelseins werden. Warum nicht? Das wäre auf jeden Fall bedauerlich, denn die Bayern haben ja gerne auch deutsche Nationalspieler in ihren Reihen. Die Personalie Mané erweckt den Eindruck, als würde Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit diesem prominenten Namen den einen oder anderen Fehler der Vergangenheit zu kaschieren trachten. Salihamidzic braucht Erfolge! Er steht unter Druck, auch weil der Verlust von Torjäger Robert Lewandowski droht, mit dem die Bayern viel zu spät verhandelt haben, da sie anscheinend dachten, im Poker um Erling Haaland mithalten zu können. Mané ist sicherlich ein toller Spieler, aber so ganz erschließt sich einem die Idee hinter diesem möglichen Transfer nicht.

Das deutsche Fräuleinwunder endet bald

Andrea Petkovic ist beim Turnier in Berlin im Achtelfinale ausgeschieden, nach einem 4:6 und 4:6 gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus. Sehr schade. Das war vermutlich ihr letzter Auftritt in Berlin. Das Karriereende für die Darmstädterin ist in Sicht. Was für eine Tennis-Generation! Andrea Petkovic, Angelique Kerber, sie spielen noch, Sabine Lisicki probiert es gerade noch einmal, Julia Görges hat längst aufgehört, ebenso wie die Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld. Die Rede war vom deutschen Fräuleinwunder. So eine Ansammlung von Top-Spielerinnen kann man sich hierzulande im Moment nicht mehr vorstellen. Die nächste Generation ist noch weit weg. Aber dass diese Spielerinnen nie den Fed Cup gewannen, ist eigentlich unbegreifbar. Mehr als eine Finalteilnahme sprang nicht heraus.