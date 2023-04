Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Carina Hilfenhaus, 35, hat dem Tod mehrfach ins Auge geblickt. Sie hat zwei Herzstillstände überlebt, eine Pseudotumorerkrankung besiegt und dann ihr Leben radikal geändert. Derzeit bereitet sie sich auf einen ganz besonderen Bikewettbewerb vor – und Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte hilft ihr dabei. Ein Gespräch über eine Nahtoderfahrung, dunkle Gedanken – und die Magie der Bewegung.