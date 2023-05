Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In ein paar Wochen könnte der 1. FC Kaiserslautern Zweitligist sein und vermutlich würde es in diesem Fall in der Rückschau heißen, dass der Weg hin zum Aufstieg entscheidend am Ostersonntag zwischen Viertel nach Drei und halb Vier beschritten wurde. Im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion befreiten sich die Roten Teufel im Pfalz-Saar-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken aus einer kniffligen Situation, lehnten sich in Unterzahl im Topspiel gegen eine drohende Niederlage auf und verteidigten durch einen 3:1 (1:0)-Sieg den zweiten Tabellenplatz in der Dritten Liga.

In der ersten Viertelstunde waren die Lauterer vor ausverkauftem Haus und 46.895 Zuschauern deutlich aktiver und übertrugen die Energie, die zu Beginn von den Rängen aufs Spielfeld