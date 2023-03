Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim 1. FSV Mainz 05 läuft es. Das Team ist glänzend aus der Winterpause gekommen. Das ist das Ergebnis sehr guter Arbeit.

Nie war der 1. FSV Mainz 05 weiter weg von dem, für was der Klub steht als in jenen Septembertagen 2020. „Meuterei am Bruchweg“, lautete eine der unangenehmen Schlagzeilen. Weil der damalige