„Wir Alten müssen jetzt vorangehen.“ Das sagt einer, der gerade 26 Jahre jung geworden ist. Aber Markus Eisenschmid gehört bei den Adlern Mannheim eben zu den Führungspersönlichkeiten – und will die jungen Spieler an die Hand nehmen. Seine Wichtigkeit unterstrich er beim jüngsten Sieg in der Deutschen Eishockey-Liga.

Es war irgendwie zum Verzweifeln. „Ich hatte davor sehr, sehr viele Chancen, sehr, sehr viele Schüsse, einmal hab ich den Pfosten getroffen“, erinnert sich Eisenschmid