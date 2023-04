Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade erst hatte Sport im Alltag der Afghanen einen Platz gefunden, da droht mit der Machtübernahme der Taliban schon wieder das schlimme Ende. Waffen statt Wettkampf. Verbote statt Vereine. Bekannte Athleten fürchten um ihre Aufbauarbeit – und um Menschenleben in der Heimat.