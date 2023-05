Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Talfahrt ist vorerst einmal gestoppt: Die Eulen Ludwigshafen durften sich in der Zweiten Handball-Bundesliga auch mal wieder freuen. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft das in der Hinrunde wegen Corona ausgefallene Nachholspiel bei Bayer Dormagen mühevoll mit 18:17 (9:9).

Für das Spiel am Samstag in Ferndorf schwant Trainer Michael Biegler wenig Verheißungsvolles. Es ist eine banale Phrase, aber ein Satz, der in der aktuellen Situation viel über das Innenleben