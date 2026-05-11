Der FKP II verschafft sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen Ligaschlusslicht VfB Bodenheim etwas Luft im Abstiegskampf. Wie viele Punkte fehlen noch und wie sind die Chancen?

Pirmasens hat jetzt 31 Punkte. Die TSG Bretzenheim (28 Punkte), die sich seit Jahren knapp vor dem Abstieg in die Landesliga rettet, sitzt der Pirmasenser U23 vor den beiden letzten Spieltagen weiter im Nacken. Für den FKP ist es noch möglich, den SV Steinwenden (34 Punkte) sowie den TuS Hohenecken und den TuS Marienborn (je 35) einzuholen. Hätte Steinwenden am vergangenen Wochenende nicht spektakulär durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gegen Meister TuS Mechtersheim mit 5:4 gewonnen, wäre der FKP II gleichauf mit dem SVS.

Die FKP-Zweite spielt noch gegen die beiden nunmehr ebenfalls abgestiegenen Teams aus Steinbach und Morlautern. „Ich bin mir sicher, dass wir noch die notwendigen Punkte holen“, sagte der Kapitän des Pirmasenser Verbandsligateams, Henry Fieger, noch vor dem Spiel gegen Bodenheim. Sieben Punkte aus den letzten drei Saisonpartien hat sich der Defensivspieler als Ziel gesetzt.

Wird die Verbandsliga aufgestockt?

Da laut Klassenleiter Volker Schramm wohl vier Teams absteigen müssen, weil die Oberliga-Abstiegskandidaten SC Idar-Oberstein, FC Arminia Ludwigshafen und FV Dudenhofen allesamt in die Südwest-Verbandsliga runter kämen, wird die Verbandsliga in der kommenden Runde möglicherweise auf 17 Teams aufgestockt, weil nicht mehr als vier Teams absteigen dürfen. Deshalb gilt es aus Sicht des FK Pirmasens II, den fünftletzten Platz zu erreichen und das möglichst ohne Entscheidungsspiel – das Torverhältnis zählt in den SWFV-Klassen bei Auf- und Abstiegsentscheidungen nicht.

„Mein Ziel ist es, in den letzten beiden Spielen, in denen ich hier bin, die notwendigen Punkte zu holen. Es ist eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich früher mal hier gespielt habe“, sagt Trainer Jens Mayer. Er wird nach dem Saisonende aufhören. Der Nachfolger wurde noch nicht bekanntgegeben, Peter Rubeck, bislang und auch künftig Coach des U19-DFB-Nachwuchsligateams, soll dem Vernehmen nach Teil der Lösung sein.

Vier Punkte aus zwei Spielen bedeuten Rettung

Spielerisch und läuferisch stark zeigte sich die FKP-U23 gegen Bodenheim nur phasenweise, kam nach dem späten Anschlusstreffer noch mal in Bedrängnis. „Wir haben aufgehört Fußball zu spielen. Dann wird es auch gegen Bodenheim schwierig“, sagt Mayer. Im Derby am kommenden Sonntag gegen den SV Morlautern, dem zweiten Heimspiel in Folge, wird eine Leistungssteigerung notwendig sein, um den nächsten Dreier einzufahren, der zumindest ein Entscheidungsspiel gegen Bretzenheim sichern würde.

Schlägt der FKP II die Morlauterer und gewinnt zugleich Bretzenheim nicht in Marienborn, wären die Pirmasenser gerettet. Mit vier Punkten aus den kommenden beiden Partien ist der FKP II ebenfalls im kommenden Jahr sicher in der Verbandsliga Südwest. Jens Mayers Team hat also alles in der eigenen Hand.