Dieses Sportlerpaar ist ein Phänomen, jeder für sich – der einst in Mannheim ausgebildete Richard Vogel und sein Hengst United Touch. Eine Annäherung.

Kinder lernen (oder sollten es lernen), dass man nicht mit dem Zeigefinger auf andere deutet. Aber dieser Finger, der wollte gar nicht mehr damit aufhören, auf das unglaubliche Wesen unter ihm zu zeigen. So als wollte Richard Vogel den 40.000 in der Soers und den hunderttausenden an den Fernsehschirmen deutlich machen: Er war’s, er hat’s gemacht – er ist der Held, der Star, der Sieger. Der Fingerzeig Vogels nach der Erfüllung eines Lebenstraums im Großen Preis von Aachen, dem wohl prestigeträchtigsten Einzelerfolg in der so global gewordenen Welt der Springreiter, galt seinem Hengst United Touch. Ein Phänomen, das sind wohlgemerkt beide.

Als früher „etwas unstrukturiert und unpünktlich“ hatte sich Richard Vogel (29) vor fünfeinhalb Jahren als damals ganz junger Shootingstar der Szene im Gespräch mit der RHEINPFALZ selbst eingeordnet. Doch seit Jahren schon hat Vogel ja ein Pferd unter sich, das eigentlich jede Stoppuhr überflüssig macht – weil kein Zeiger dieser atemberaubenden Galoppade im Parcours gewachsen ist. Anders gesagt: Bleiben Vogel und sein United Touch irgendwo auf der Welt in einem Stechen fehlerfrei, dann ist es fast unmöglich, sie über die Zeit zu schlagen. So war’s auch in Aachen, Welten lagen zwischen den beiden, dem zweitplatzierten Argentinier José Maria Larocca und Vogels langjähriger Freundin Sophie Hinners als Dritter.

Nur noch Überholspur

„Irre, unser Lehrling“, sagt Peter Hofmann immer mal wieder lachend über „Richie“. Der hat seine Ausbildung zum Pferdewirt einst bei Anica Fröhling auf der Anlage von Hofmanns Reiter-Verein Mannheim am Luisenpark absolviert. Sein springreiterliches Talent hat Vogel zu dieser zeit schon bei Bernd Herbert in Viernheim verfeinert, bevor er als Bereiter in den Stall von Altmeister Ludger Beerbaum wechselte. Längst hat sich der Schwabe beruflich mit einem eigenen Stall zusammen mit Sophie Hinners und David Will in Pfungstadt selbstständig gemacht. Und seit United Touch in sein Leben trat, gibt es eigentlich nur noch die Überholspur als Erfolgsweg für dieses außergewöhnliche Paar.

Stuttgart-Sieger, Mannheim-Sieger, vergangenes Jahr dann Einzel-Europameister – selbst das missglückte Olympia-Turnier 2024 in Paris war kein Karriereknick. Im selben Jahr hatte er in Aachen zu früh, am letzten Hindernis gejubelt – „nur“ Platz drei. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wie man sieht. Vogel arbeitet seine Ziele eben ab.

Aachen lockt in diesem Jahr noch mal

Vor Olympia 2028 gibt es ja ein anderes Nahziel – und das ausgerechnet an der Stätte des seit Sonntag wohl bisher größten Erfolges für Richard Vogel. „Eine Weltmeisterschaft ist immer etwas einzigartiges – aber im eigenen Land, hier in Aachen, ist das für mich das Nonplusultra. Aachen ist mein absolutes Lieblingsturnier“, sagt er mit Blick auf die Weltreiterspiele im Spätsommer in der Soers. Dass er allerspätestens seit Pfingstsonntag dann der absolute Publikumsliebling sein wird, ist klar.

Der Zeigefinger von Aachen hat’s aber wieder mal deutlich gemacht: Ohne diesen sagenhafte Sportpartner mit der außergewöhnlichen Aura und den klugen Augen gäbe es das alles so nicht. Als „Once in a lifetime horse“ – also quasi Pferd seines noch jungen Lebens – bezeichnet Vogel den für ihn zum Glück seitens seines Besitzers unverkäuflichen Hengst United Touch. Und Vogel, der Stilist mit der feinen Zügelführung, behandelt sein vierbeiniges Überschallflugzeug wie ein rohes Ei. Wenige Turniere gehen sie zusammen, „so bleibt er hoch motiviert“. Und extrem schlau sei der Hengst sowieso – auch in Aachen schaltete United Touch in einer kniffligen Situation kurz den Autopiloten ein. Und rührte auch so seinen Reiter Freudentränen: „Ich weine nicht oft. Aber heute ist es ein schöner Grund, Tränen in den Augen zu haben.“