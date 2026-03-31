Ausgerechnet Deniz Undav. Der Stuttgarter entscheidet in Stuttgart mit seinem Tor zum 2:1 das Spiel gegen Ghana. Seine Rolle bei der WM bleibt aber klar definiert.

Das Thema Deniz Undav hat in den vergangenen Wochen an Brisanz gewonnen. Zunächst sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann in einem Interview zur Lage der Nation davon, dass die deutsche Fußball-Auswahl im Sturm eine Baustelle habe, die geschlossen werde müsse.

Das verwunderte dann doch etwas, denn Deniz Undav trifft in schöner Regelmäßigkeit und steht in der Bundesliga bei 18 Toren. Weiter ging es bei diesem Tagesordnungspunkt: Undav blieb im Spiel gegen die Schweiz am vergangenen Freitag außen vor, weil Nagelsmann dem zweifelnden Nick Woltemade Selbstvertrauen geben wollte. In Stuttgart nahm das Thema am Montagabend dann noch einmal richtig Fahrt auf, denn Nagelsmann beorderte in der ersten Halbzeit einige Ersatzspieler zum Aufwärmen – und als die Stuttgarter Fans ihren Liebling Deniz Undav auf dem Seitenstreifen erspähten, feierten sie den Lokalmatador mit Sprechchören. „Ich habe den Support der Fans gehört, was mich natürlich gefreut hat. Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, was für einen Support ich in Deutschland habe“, sagte der Angreifer.

Rolle bleibt klar

Support hin oder her – an seiner Rolle bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA wird sich aber trotz des Tores in der 88. Minute nichts ändern. Aber dass er da traf, war eine fulminante Schlusspointe. Die Stuttgarter Seifenoper – oder: Hollywood in Bad Cannstatt. Artistisch brachte er den Ball im Tor unter. Bundestrainer Nagelsmann plant das Stuttgarter Schlitzohr als Joker ein. Punkt. „Ein Rollenwechsel ist eher unwahrscheinlich, weil ich die Rollengespräche nicht geführt habe für den März, sondern für die WM“, betonte Nagelsmann und sieht Kai Havertz und Nick Woltemade im Vorteil. „Ich glaube zu wissen, dass wir auch im Sommer auf jeden Fall Joker brauchen, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden“, sagte der 38-jährige Coach.

Wenn die gegnerischen Abwehrspieler müde und vielleicht unaufmerksam werden, so nach 60, 70 Minuten, dann soll die Stunde des erfolgreichsten deutschen Stürmers schlagen. „Das Tor ist dann nicht einfach. Das ist das, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er den Ball so reinmacht“, meinte Nagelsmann und fand, dass der Matchwinner bis zu seinem Tor überhaupt nicht gut war.

Nagelsmann hat viele Möglichkeiten

Ist das eine Luxusdebatte? In der Offensive hat Julian Nagelsmann unglaublich viele Möglichkeiten, zumal ja auch der lange verletzte Jamal Musiala noch hofft, rechtzeitig fit zu werden bis zur Kadernominierung am 12. Mai. Undav will sich noch nicht mit seiner Rolle für die aufregenden WM-Wochen abfinden. „Natürlich würde ich sie gerne verändern, aber ich bin nicht der Entscheider, sondern der Bundestrainer. Und wie gesagt, das gilt es zu respektieren. Der Erfolg der Mannschaft steht natürlich über allem. Und wie gesagt, jeder hat seine Rolle. Ich hoffe, ich kann die noch verändern“, sagte der 29-Jährige, der bei seinem Tor eine gewisse Genugtuung verspürte, wie er einräumte.

Zwei Siege bei dem Länderspielreigen, jetzt bereits sieben Siege in Serie, der Bundestrainer und seine Spieler verließen Stuttgart mit einem guten Gefühl. „Wir haben Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt verarbeiten. Wir haben ein paar Schritte nach vorne gemacht Richtung WM“, bilanzierte der Bundestrainer. Er kritisierte allerdings, dass seine Mannschaft im Bemühen Tore zu erzielen zuweilen die taktische Disziplin schleifen lässt. „Dann wurde es schwieriger, weil wir ein bisschen ungeduldig wurden, haben sehr viel Freestyle gespielt. Die Mannschaft macht sich selbst das Leben schwer“, betonte Nagelsmann.

Otto Addo entlassen

Gerade wegen der hohen Temperaturen in den USA sei es sinnvoll, „unnötig weite Wege zu vermeiden“ sowie die Gegner nicht zu Kontern einzuladen. „Wir haben sicherlich zwei nicht perfekte Spiele gemacht. Aber wir haben beide Spiele trotzdem gewonnen“, sagte Kapitän Joshua Kimmich. Womit wir noch einmal bei Deniz Undav wären. Konsequenzen hatte das späte Tor zum 2:1 des Stuttgarters für Ghanas Trainer Otto Addo. Der gebürtige Hamburger wurde vier Stunden nach der Niederlage entlassen.

Einen Kommenar nach den Länderspielen lesen Sie hier