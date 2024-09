Das Zweite hat sein Biathlon-TV-Team erweitert. In Denise Herrmann-Wick gibt eine Olympiasiegerin ihr Fachwissen künftig weiter. Ihr Debüt hat sie schon elf Wochen vor dem Start der Weltcup-Saison.

Mainz (dpa) - Das ZDF geht mit der Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick als TV-Expertin in die neue Biathlon-Saison. Die 35-Jährige wird am Sonntag beim City-Biathlon in Dresden (16.15 Uhr) erstmals für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz sein. Die Weltcup-Rennen beginnen erst in elf Wochen. Die zweimalige Weltmeisterin hatte im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet. Im vergangenen April wurde sie erstmals Mutter.

Nach Angaben des ZDF wird sich Denise Herrmann-Wick bei den Übertragungen von Biathlon-Rennen mit der siebenmaligen Weltmeisterin Laura Dahlmeier (31) abwechseln, die schon länger als Expertin dabei ist.

Neuer ZDF-Kommentator wird Volker Grube, an seiner Seite sitzt der viermalige Olympiasieger Sven Fischer (53), der bislang als Experte dabei war. Grube und Fischer folgen Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger. Sie hatten bis vergangenen März 20 Jahre lang bei den Biathlon-Übertragungen des ZDF gemeinsam am Mikrofon gesessen.