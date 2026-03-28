Bei der 32:34-Niederlage gegen den VfL Eintracht Hagen unterstreichen die Eulen Ludwigshafen ihren Aufwärtstrend. Am Ende fehlt der kühle Kopf.

„Ich wünsche den Eulen alles Gute. Bleibt gesund. Bis nächste Saison.“ So endete der Kommentar von Hagens Trainer Pavel Prokopec nach dem hart umkämpften 34:32-Sieg seiner Mannschaft in der Friedrich-Ebert-Halle am Freitag.

Bis nächste Saison?! Das klingt doch gut. Der Satz kann als kleine Aufmunterung für die Eulen verstanden werden. Anders ausgedrückt: Der Trainer des Tabellenfünften traut dem leidgeprüften Gegner aus dem Tabellenkeller durchaus zu, auch in der kommenden Saison in der Zweiten Liga zu spielen.

Im Aufwärtstrend

Die knappe Niederlage unterstrich auf jeden Fall den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen, auch wenn das 32:34 die dritte Niederlage in Folge war, wieder gegen ein Top-Team der Liga. In der Partie gegen die SG BBM Bietigheim waren die Eulen chancenlos, in Balingen und eben gegen Hagen hatten das Team durchaus seine Möglichkeiten. Und: In der Hinserie mussten die Eulen noch eine deprimierende 29:39-Klatsche in Hagen quittieren, es war Ende Oktober das zweite Spiel von Trainer Michael Haaß. „Ich habe keinen riesen Qualitätsunterschied gesehen. Bei weitem nicht. Ich will mit meiner Mannschaft möglichst schnell dahinkommen, dass wir die Mannschaft sind, die noch abgezockter, kaltblütiger ist“, sagte Haaß. „Was wir behalten müssen, was uns niemand nehmen darf, ist diese Emotionalität, diese Leidenschaft, diese Aufopferung, das ist die Grundvoraussetzung für alles. Wir haben die Qualität, wir müssen noch an Details arbeiten, dann können wir auch solche Spiele gewinnen.“

Mannschaft patzt

Es hat sich viel getan, auch ohne die Leistungsträger Friedrich Schmitt, Mihailo Ilic und Mats Grupe waren die Eulen am Freitag konkurrenzfähig. Aber gerade als sie Hagen im Schwitzkasten hatten, die Aufholjagd krönen konnten, beim 28:28 durch René Zobel das Momentum zu haben schienen, patzte die Mannschaft vier Mal in Folge im Angriff. Ein voreiliger Abschluss, ein Fehlpass in die Hände des Gegners, zwei unsaubere Kreis-Anspiele, Hagen zog wieder auf drei Tore davon, blieb beim 33:32 cool. „Wir kämpfen uns heran, können uns nicht belohnen, machen einfache Fehler in der Phase und dann verliert man eben gegen eine Mannschaft wie Hagen“, sagte Zobel. „Wir haben eine Entwicklung, vorne wie hinten. Ich bin guter Dinge, das es bald wieder Punkte gibt.“

Zobel übernimmt seit der Verletzung von Mihailo Ilic die Rolle des Abwehrchefs, er startete sehr unglücklich im Spiel, bekam sehr früh zwei Zeitstrafen. „Da habe ich gedacht, das Spiel überstehe ich nicht. Dann hat es sich bei den Schiedsrichtern auf beiden Seiten eingependelt. Ich war froh, dass ich das Spiel bis zum Ende durchspielen konnte“, erläuterte der 30-jährige Linkshänder.

Zobel: Machen es besser

Zobel, durch Verletzungen immer mal wieder in der Saison zurückgeworfen, er kam am Freitag auch nur in der Abwehr zum Einsatz, ist zuversichtlich für die kommenden Aufgaben. „In der Hinrunde sahen wir gegen die Top-Mannschaften noch ganz anders aus. Jetzt sieht man, dass wir es besser machen, auch können. Wenn es am Ende keine Punkte gibt, ist es trotzdem ärgerlich.“

Marc-Robin Eisel, der unermüdliche Antreiber, glaubte nicht, dass die Mannschaft am Ende überdrehte, zu viel wollte. „Ich habe für mich selbst gemerkt, da geht jetzt noch was. Manchmal geht der Ball rein, manchmal nicht. Wenn ich auf die Anzeigetafel schaue: 32 Tore sind nicht das Problem. Das ist für die Eulen viel. Es sind die 34 Gegentore, die uns weh tun“, meinte Eisel. Mit den letzten drei Spielen war der Rückraumspieler nicht ganz zufrieden. „In Balingen war an dem Tag auf jeden Fall was drin, aber man sieht die Entwicklung, man sieht, dass wir auch mit drei, vier Verletzten gegen Hagen mithalten können. Das ist der richtige Weg.“

An Gründonnerstag wartet in Dresden mit dem HC Elbflorenz der nächste dicke Brocken auf die Eulen.

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