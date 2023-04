Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Aus im DFB-Pokal und dem K.o. in der Champions League droht der FC Bayern auch die deutsche Meisterschaft zu verpassen. Das 1:3 bei Mainz 05 war bitter.

In aller Regel ist es so, dass die Fragen an die beiden Trainer während einer Pressekonferenz nach dem Spiel recht gleichmäßig verteilt sind. Am Samstag in der Mewa-Arena nach dem 3:1 (0:1) des 1.