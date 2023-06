Die Formel 1 erwischt in Kanada einen Fehlstart. Das Auftakttraining in Kanada fällt fast komplett aus. Grund ist ein technischer Defekt.

Montreal (dpa) - Eine Panne bei der Videoüberwachung hat die Formel 1 in Montreal zum Stillstand gebracht.

Kurz nach Beginn des Auftakttrainings unterbrach die Rennleitung per Roter Flagge aus Sicherheitsgründen die erste Übungseinheit in Kanada, weil die Regelhüter nicht auf alle Kameras an der Strecke zugreifen konnten. Weil der Defekt nicht schnell genug von den Organisatoren behoben werden konnte, durfte das Training nicht mehr neu gestartet werden.

Unverrichteter Dinge kletterten die Piloten in den Garagen wieder aus ihren Autos. Die zehntausenden Zuschauer warteten vergeblich auf Action auf dem Circuit Gilles-Villeneuve.

Stromausfall könnte Ursache für die Panne sein

Zunächst schien noch ein Malheur bei Alpine-Pilot Pierre Gasly die Ursache für die Zwangspause zu sein. Der Franzose war kurz nach dem Start mit einem Kupplungsschaden auf der Strecke ausgerollt. Doch auch als Gaslys Auto vom Asphalt geräumt war, blieb die Boxengasse auf Anweisung der Rennleitung geschlossen.

«Die lokalen Organisatoren arbeiten daran, das Problem zu beheben. Bis dahin können wir aus Sicherheitsgründen die Einheit nicht neu starten», teilte der Weltverband Fia mit. Ein Stromausfall könnte die Ursache für die Videopanne gewesen sein. Schließlich entschieden die Rennkommissare, die Einheit abzubrechen und dafür das zweite Training um eine halbe Stunde zu verlängern.

Für die Formel-1-Piloten ist der Verlust von Trainingszeit in diesem Jahr noch unangenehmer. Beide Freitagstraining sind um jeweils eine halbe Stunde auf nur noch 60 Minuten verkürzt worden. Somit bleibt den Fahrern deutlich weniger Zeit, ihre Autos für Qualifikation und Rennen einzustellen.

Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) führt Red-Bull-Pilot Max Verstappen die Gesamtwertung mit 53 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez an. Die Red-Bull-Fahrer haben alle sieben Rennen in diesem Jahr gewonnen, fünfmal triumphierte Verstappen, zweimal Perez.