Ist Tabellenführer SG Ottersheim/Bellheim/ Kuhardt/Zeiskam in der Handball-Pfalzliga noch zu stoppen? Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt versucht das an diesem Samstag als Gast im Topspiel in Bellheim (18 Uhr). David Oetzel, ihr Trainer, sieht die Zeit noch nicht gekommen für seine Mannschaft. Perspektivisch ist der Aufstieg in die Oberliga ein Ziel.

Manchmal möchte Oetzel mitspielen. Drei Schulter-Operationen hat er hinter sich, zwei am Wurfarm links. „Die Ärzte vermuten, dass es genetisch ist“, sagt der 27-Jährige, der 2019