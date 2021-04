Deutschland wird am 4. Juli 1954 mit fünf Kaiserslauterern Fußball-Weltmeister.

Horst Eckel war ein ganz normales Kind. Mittags nach der Schule ist er daheim in Vogelbach auf die Suche gegangen. Er hat von klein auf geschaut, wo was Rundes ist, wer also einen Ball hat. Und dann wurde sich verabredet. Sein großes Vorbild war der acht Jahre ältere Bruder, der im Krieg gefallen ist. Viele Autos sind damals noch nicht unterwegs gewesen im Dorf. An der Kirche haben sich die Jungen getroffen, sobald einer der beiden, die überhaupt einen Ball hatten, auch Zeit hatte. „Mich hat man an Weihnachten, Ostern oder am Geburtstag nicht fragen müssen, was ich möchte. Ich habe mir immer einen Ball gewünscht und ihn dann auch bekommen. Das war ein großer Vorteil, weil ich dann bestimmen konnte, wann wir spielen“, erzählt der Weltmeister von 1954 von seinen Anfängen. Als Kind schon war der Mann, der später „Windhund“ genannt wurde, schnell, aber nicht unbedingt schneller als die anderen. Dafür hat er aber auch mit dem Ball was anfangen können. Und so hat Horst Eckel die Grundlagen für seinen Anteil am „Wunder von Bern“ in der Kindheit gelegt. Mit 17 schon ist das Talent ins 30 Kilometer weit entfernte Kaiserslautern gekommen. Die ersten Fahrten zum Betzenberg hat er mit 17 mit dem Fahrrad auf sich genommen, später ging es dann mit dem Zug auf den Berg, auf dem eine Holztribüne stand. Mehr nicht.

Personal Trainer für den 88-Jährigen

Horst Eckel ist ein ganz normaler Rentner. Und hat seit einigen Wochen mit den Widrigkeiten zu kämpfen, mit denen alle älteren Menschen zu kämpfen haben. „Ziemlich abgeschirmt“ hat sie die Eltern, sagt Dagmar Eckel. Stichwort Corona. Und weil sie ihren Vater ganz genau kennt, weiß sie, dass Bewegungsmangel für den 88-Jährigen die Höchststrafe ist. Weil er nun noch im Sessel gesessen habe, hat die resolute Tochter nicht lange gewartet und einen Personal Trainer organisiert. Der Ludwigshafener Jamil Shanab, der auch einen Teil der jungen Betzespieler betreut, hat sich des rüstigen Seniors angenommen. „Er macht auch Reaktionstests mit ihm“, erzählt Dagmar Eckel, die sich angesichts seiner Ausdauer fragt, „wie fit er dann mit 25 war?“

Mit 22 der Jüngste im Team

Horst Eckel ist kein normaler Erwachsener gewesen. Er war ein Held, obwohl er das gar nicht sein wollte.

Seine Pferdelunge hat ihn, als er 22 Jahre alt war, mit einem Schlag weltberühmt gemacht. Denn am 4. Juli 1954 ist Deutschland mit Horst Eckel in der Elf in der Schweiz in Bern Fußball-Weltmeister geworden. Der 3:2-Sieg über die hochfavorisierten Ungarn war der Raffinesse von Trainer Sepp Herberger zu verdanken. Denn der Mannheimer hatte den Gegner genaustens studiert und sich auf die „Wundermannschaft“ der damaligen Zeit vorbereitet. Die Schnelligkeit Horst Eckels beispielsweise war einer der Schlüssel. Der Läufer war einer von fünf Kaiserslauterern in der Mannschaft – neben Fritz und Ottmar Walter, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer.

Von Fritz Walter gefördert

Horst Eckel war der jüngste der Weltmeister. Im zwölf Jahre älteren Fritz Walter hatte er von Beginn an einen Fürsprecher und Förderer. Dem Idol, das in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, hatte der Benjamin, der damals ganze 65 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,80 Meter auf die Waage brachte, auch zu verdanken, dass er Nationalspieler wurde. Fritz Walter, der Kapitän, empfahl Sepp Herberger den schnellen Mann. Technisch dürfe er noch etwas zulegen, gab der strenge Bundestrainer mit auf den Weg. Und so trainierte Horst Eckel noch mehr – mit anderen oder auch alleine und wurde schon bald berufen. Obwohl er der jüngste war, ist Horst Eckel bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz der einzige gewesen, der neben Fritz Walter alle Spiele bestritt.

Haushoher Favorit auf den Titel war Ungarn, die Übermannschaft der damaligen Zeit. Aber die deutsche Elf ist von Spiel zu Spiel besser geworden, wie Horst Eckel rückblickend erzählt. Als sie dann unter den letzten Vier war, „dann wollten wir auch ins Endspiel kommen“. Und als das erreicht war, ging es um die Revanche für das 3:8 im Gruppenspiel. Die Deutschen haben im Endspiel wieder drei Tore geschossen, es trafen Max Morlock (10.) sowie Doppeltorschütze Helmut Rahn (18., 84.). Und es war noch nicht einmal ein Wunder.

Herberger überlässt nichts dem Zufall

Die Ungarn hatten ihren Gegner unterschätzt. Und das ist pures Kalkül von Sepp Herberger gewesen. „Es war schlau, sie in dem einen Spiel in dem Glauben zu lassen, dass sie so haushoch überlegen sind“, sagt Horst Eckel. Der Trainer hat aber nichts dem Zufall überlassen, der Titel war sein Ziel und er hat es erreicht.

Deutschland ist am 4. Juli 1954 im Berner Wankdorfstadion vor 62.500 Zuschauern und bei Regen Weltmeister geworden. Die Fußballer haben das ganze Land in einen einzigen Freudentaumel versetzt. Damit klarzukommen, war gar nicht so leicht. „Es hieß danach immer die Helden von Bern, aber wir waren gar keine Helden. Wir waren ganz normale Menschen und sind das auch geblieben“, erklärte Horst Eckel, den immer seine Familie, allen voran seine Frau Hannelore geerdet hat.

