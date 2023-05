Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mondschein-Trakehner“ nennt Silke Druckenmüller ihre kleine Hobbypferdezucht – aus der einst der aktuell hellste Stern am Dressurhimmel hervorging. Deswegen „muss ich mich manchmal noch kneifen“, gesteht die 43-Jährige lachend. Das beste Dressurpferd der Welt erblickte in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt in der Hochwald-Gemeinde Thomm nahe Trier, das Licht der Welt. Und in ihren noch sehr jungen Jahren war auch einmal die Pfalz für die weitere Karriere Daleras von Bedeutung.

Doch der Reihe nach – und im speziellen Fall beginnen wir hinten, beim bisher größten Erfolg dieses außergewöhnlichen Pferdes. In Tokio trug Dalera im