Springreiterinnen und Springreiter brauchen eine Online-Partnervermittlungsplattform nicht. Es gibt so viele Turniere, man läuft sich doch immer mal wieder über den Weg. Hätten Sophie Hinners (23) und Richard Vogel (24), die seit rund vier Jahren ein Paar sind, aber eine nötig gehabt – es wäre nur „Elitepartner“ in Frage gekommen. Was die Beiden im Parcours auch derzeit anpacken, es ist fast immer von Erfolg gekrönt. Wie bei den deutschen Meisterschaften in Balve. Allerdings muss Richard Vogel die Gunst seiner Freundin ein klein wenig mit jemand anderem teilen ...

Vittorio heißt der und trug Sophie Hinners zu ihrem ersten Meistertitel bei den Damen. Eine innige Beziehung, aus der leicht eine platonische Fernbeziehung hätte werden