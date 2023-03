Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Torhüter können Spiele entscheiden. Bei Bundesligist Eulen Ludwigshafen rückte Martin Tomovski in den letzten beiden Partien in den Mittelpunkt. Am Sonntag könnte im Schlüsselspiel gegen Nordhorn-Lingen ein anderer Torwart wichtig werden.

Dieses Mal blieb es ruhig. Keine Musik dröhnte aus der Kabine, kein Spieler sang lautstark Lieder. Das war ungewöhnlich – und wiederum nicht. Denn normalerweise feiern die Spieler