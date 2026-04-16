Von den gefährdeten Mannschaften im Tabellenkeller unterlagen am vergangenen Wochenende bis auf den 1. FC Köln und den 1. FC Heidenheim alle. Was für ein Spieltag.

Der VfL Wolfsburg verlor gegen Eintracht Frankfurt 1:2, der FC St. Pauli verlor gegen den FC Bayern 0:5, Borussia Mönchengladbach verlor bei RB Leipzig 0:1, der Hamburger SV verlor beim VfB Stuttgart 0:4, Werder Bremen verlor beim 1. FC Köln 1:3, Union Berlin verlor beim 1. FC Heidenheim 1:3 – und stellte noch in der Nacht Trainer Steffen Baumgart frei. Zwei Siege aus den letzten 14 Spielen, die Köpenicker sind nervös.

Heidenheimer Lebenszeichen

Mit dem Erfolg sendete der 1. FC Heidenheim ein Lebenszeichen. „Wir haben nach diesem Sieg so lange gelechzt, da steckt so viel Arbeit drin. Was die Mannschaft heute geleistet hat, ist Wahnsinn. Das tut unfassbar gut“, sagte Kapitän Patrick Mainka. Erstmals seit über vier Monaten und nach 15 Partien ohne Sieg holte der FCH mal wieder drei Punkte. Bye, bye Trübsal. Geht da noch was für das Schlusslicht? Jetzt kommt der FC St. Pauli. Seit einem starken Februar mit Siegen gegen den VfB Stuttgart, Werder Bremen und die TSG 1899 Hoffenheim gelang der Elf nicht mehr viel.

Trist ist die Bilanz des torkelnden VfL Wolfsburg. Das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt war das zwölfte Spiel ohne Sieg. Da hießt jemand schon die weiße Flagge auf halbmast. „Es geht wahrscheinlich nur noch um Platz 16. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen und es wird schwer genug, das zu erreichen“, sagt Trainer Dieter Hecking. Ihm droht Ungemach im Herbst seiner Karriere, denn schon in der vergangenen Saison misslang ja sein Einsatz als Feuerwehrmann. Der 61-Jährige konnte den Abstieg des VfL Bochum nicht verhindern, und als es auch in der Zweiten Liga nicht lief, musste er weichen.

Mainz hat komfortablen Vorsprung

Bis zu welcher Region geht eigentlich der Kreis der abstiegsbedrohten Mannschaften? Nun, da auch Urs Fischer immer noch den Akzent auf den Klassenerhalt legt, trotz der Erfolge in der Conference League, kann man beim 1. FSV Mainz 05 als Tabellenneunten einen Strich ziehen. Acht Punkte Vorsprung auf den Drittletzten, den FC St. Pauli, scheinen schon recht komfortabel. Durch die Heimniederlage am Sonntag gegen den SC Freiburg versäumten es die „Nullfünfer“, den womöglich letzten großen Schritt zu gehen. „Das wirft uns nicht aus der Bahn“, betont Sportdirektor Niko Bungert. Mit Nadiem Amiri und Anthony Caci melden sich zwei Asse für den Endspurt zurück. Und sowieso: Lange waren die Mainzer die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf, arbeiteten sich aus einer trostlosen Situation weit nach vorne. In der Winterpause zogen die Bosse die richtigen Schlüsse – und holten Stefan Posch, Sheraldo Becker und Phillip Tietz. Die Neuen schlugen ein.

Viele Trainerwechsel

Was auffällt: Von den zehn Sorgenkindern haben sechs ihren Trainer gewechselt. Der 1. FC Köln feierte mit seinem neuen Coach René Wagner erstmals nach acht Spielen wieder einen Sieg. Sehr zum Leidwesen von Werder Bremen. Am Wochenende kommt es zum Spiel der Spiele im Norden, wenn der Hamburger SV im Weserstadion gastiert. Der HSV – auch so ein formschwaches Team, seit vier Spielen ist der Aufsteiger sieglos. Die Mannschaft ging am Sonntag beim VfB Stuttgart 0:4 unter. Debatten um Trainer Merlin Polzin gibt es keine, Ruhe ist die erste hanseatische Bürgerpflicht. Auch Borussia Mönchenglach werkelt so vor sich hin.

Unsere Prognose: Der 1. FC Heidenheim steigt ab, der Sieg gegen Union kam zu spät. Auch der VfL Wolfsburg schafft es nicht mehr. Der FC St. Pauli bleibt auf dem Relegationsrang.

Tipps der Redaktion

FC St. Pauli - 1. FC Köln 1:1

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 3:1

Werder Bremen - Hamburger SV 2:1

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 3:2

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:2

SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 3:1

Bayern München - VfB Stuttgart 4:3

Bor. Mönchengladbach - FSV Mainz 05 1:1

