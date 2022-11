Hansi Flick stellt nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan klare Forderungen an seine Spieler. Das Wort Charakter fällt. Der nächste Kontrahent Spanien ist ein Alptraumgegner. Der Bundestrainer hat also gewaltige Aufgaben.

Gewinnen? Gegen diese von sieben Toren zum WM-Start berauschten Spanier? Bundestrainer Hansi Flick glaubt daran, das allzu frühe WM-Aus noch abwenden zu können. Er stellt Forderungen an seine Spieler: Mut, Druckresistenz – und Charakter.

Flick benötigte eine handgestoppte Viertelstunde, um seine Botschaften zu formulieren, wie er das unvermeidlich erscheinende WM-Aus gegen den von sieben Toren berauschten Angstgegner Spanien abwenden will. Der plötzlich auch selbst unter Erklärungsdruck geratene Bundestrainer erwartet von seinen vor dem 1:2-Desaster gegen Japan beinahe mantrahaft vom Titelgewinn redenden Nationalspielern eine gewaltige Reaktion.

Mehr Gier

Flick verlangt am Sonntag (20 Uhr/ARD und MagentaTV) im Al-Bait Stadion Mut und Druckresistenz, pure Entschlossenheit – und vor allem eine ganz andere Gier beim Toreschießen und Toreverhindern. Der 57-Jährige erklärte das ungewollt frühe Endspiel am 27. November, exakt drei Wochen vor dem echten WM-Finale in Katar, gleich mehrfach zur Charakterfrage. „Wir haben keinen Schuss mehr frei. Der Fehlschuss, den hatten wir gestern. So müssen wir das Ganze angehen“, sagte Flick.

In Katar war es passenderweise 12 Uhr, also High Noon, als Flick außerplanmäßig im leeren Medienzentrum in Al-Shamal zur digitalen Medienrunde antrat, um Stellung zu beziehen zur extrem zugespitzten Ausgangslage vor dem zweiten Gruppenspiel. Und die Zeitspanne von knapp 15 Minuten Fragen und Antworten deckte sich dabei mit der Schlussviertelstunde, als gegen Japan alles aus dem Ruder lief – vom 1:0 zum 1:2.

Kann Sané spielen?

„Auch wenn über 70 Minuten vieles positiv war, war es am Ende im Detail nicht so, wie wir es uns vorstellen. An diesen Schrauben müssen wir drehen“, formulierte Flick als Ergebnis einer ersten Spielanalyse mit seinem Trainerteam in der vorangegangenen Nacht. Am Tag nach dem Auftaktdesaster trainierten nur die Reservisten im Stadion in Al-Shamal. Auch Leroy Sané übte zumindest wieder individuell. Ob die Knieprobleme des Bayern-Angreifers einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel zulassen, ist offen. „Er trainiert alleine für sich“, berichtete Flick. Drei Tage Hoffnung bleiben – in jeder Hinsicht also.

Bei einer weiteren Niederlage gegen die nach ihrem 7:0 gegen Costa Rica auf einer WM-Wolke schwebenden Spanier könnte schon am Sonntagabend alles vorbei sein. „Jetzt geht es nach vorne. Jetzt ist wichtig, dass wir Charakter zeigen und versuchen, dass wir die letzte Chance im letzten Spiel noch haben“, sagte Flick. Er glaubt dran, denn: „Wir haben eine gute Truppe.“ Aber die muss nun liefern auf dem Platz.

Neuer: „Vollkatastrophe“

„Es hätte nicht schlimmer kommen können“, stöhnte Kapitän Manuel Neuer direkt nach „der Vollkatastrophe“ gegen Japan. Und dann kam es doch noch schlimmer. Auf der Rückfahrt durch die dunkle Wüste ins Luxusquartier am nördlichsten Zipfel von Katar ploppte am Mittwochabend im Mannschaftsbus Tor um Tor der Spanier auf. Ausgerechnet Spanien, Deutschlands Alptraumgegner, gegen den die Auswahl im letzten Duell vor genau zwei Jahren mit 0:6 unterging und gegen den seit 34 Jahren (!) kein Pflichtspielsieg gelang.

„Wir haben jetzt Druck auf dem Kessel“, befand Offensivakteur Kai Havertz. Wie nach dem 0:1 gegen Mexiko beim historischen Vorrunden-Aus in Russland sprach Thomas Müller vom nächsten „Horrorszenario“. Versagensangst geht um. Und Flicks wichtigste Aufgabe wird es in der kurzen Zeit bis Sonntag sein, die elf Spieler zu ergründen, die der gewaltigen Aufgabe gewachsen sind. Wer geht voran? Wer hält dem Druck stand? Wer hat die WM-Reife?

„Es geht darum, den Mut zu haben, den Charakter zu haben, sich zu zeigen. Jeder muss am Spiel mehr teilnehmen. Jeder Einzelne muss sein Spiel besser gestalten. Wir haben einiges zu tun, wir müssen einiges verbessern gegen Spanien“, formulierte der Bundestrainer. Von Aktionismus hält er nichts. Die Familien der Spieler durften nach dem WM-Fehlstart ins Teamhotel kommen. Konsequent bleiben will Flick sportlich. Von einer Systemumstellung hält er nichts: „So weit sind wir noch nicht.“

Als Krisenmanager gefragt

Flick ist trotzdem gefordert als Krisenmanager. Und als Trainer, für den es plötzlich auch um den eigenen Job geht. Ein WM-Aus nach dem zweiten Gruppenspiel wäre eine übergroße Hypothek auf dem kurzen Weg bis zur Heim-EM 2024. Flick denkt freilich nicht in Negativszenarien. „Wir sind positiv. Wir vertrauen der Mannschaft“, sagte er. Aber weitere Doppelfehler – wie im Tennis – dürfen auch ihm nicht unterlaufen. „Die ersten Elf auf dem Platz spielen alle Champions League. Man kann nicht sagen, wir haben eine unerfahrene Mannschaft“, sagte er.