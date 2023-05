Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frank Döpper, der Co-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, feiert an diesem Mittwoch seinen 50. Geburtstag. Vor einigen Wochen traf er mit seinem Freund und Chefcoach Marco Antwerpen eine Abmachung. Lukas Spalvis hat derweil seinen Vertrag aufgelöst.

Frank Döpper ließ es sich am Dienstag noch einmal gut gehen. Er war daheim an der Mosel, seine Frau kommt von dort. Mit der Gattin wollte er auch in seinen 50. Geburtstag an diesem Mittwoch hineinfeiern,