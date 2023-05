Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im ersten Moment klingt es wie eine Sensation: Die MLP Academics Heidelberg, Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga, verpflichten den Coach von Tabellenführer Bonn für die kommende Spielzeit. Ganz so sensationell ist es aber nicht, denn statt Cheftrainer Tuomas Iisalo kommt dessen Bruder Joonas an den Neckar.

Joonas Iisalo ist der Mann, der in die Fußstapfen von Branislav Ignjatovic treten soll. Der betreute die Basketballer aus Heidelberg in den zurückliegenden acht Jahren, machte die Academics zu