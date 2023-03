Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Seminarräumen der Altleininger Burg rauchten die Köpfe, in den Diskussionsrunden am Abend wurde leidenschaftlich zum Thema Pferdewohl diskutiert, und bei den praktischen Vorführungen in der Reithalle ging’s auch mal „fluffig“ zu. So oder so: Bei der vierten Burgtagung des Pferdesportverbandes Pfalz zur Pferdeausbildung wurden am Wochenende inhaltlich wieder einmal dicke Bretter gebohrt.

Die vierte Auflage schon, trotz der hohen Corona-Auflagen – geimpft, geboostert, getestet, maskiert – mit 150 Pferdeinteressierten aus der ganzen Pfalz und darüber hinaus: