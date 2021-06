Über 120 Rennwagen, rund 25 davon in den Top-Klassen und damit gesamtsiegfähig, verteilt auf eine Rennstrecke mit mehr als 25 Kilometern und das zweimal rund um die Uhr – das „größte Autorennen der Welt“, die 24 Stunden Nürburgring, steht an. Am Samstag, um 15.30 Uhr, wird das Spektakel auf der Kombination des Grand-Prix-Kurses und der Nordschleife gestartet.

Angesichts sinkender Corona-Zahlen sind dank eines ausgefeilten Hygienekonzepts in der Eifel sogar Fans zugelassen. Allerdings nur auf ausgewählten Tribünen, die zur Hälfte besetzt werden dürfen, und auf dem Campingplatz an der Müllenbachschleife. Der TV-Sender Nitro überträgt live aus der „Grünen Hölle“ ab Samstag, 14.45 Uhr – bis hin zum Zieleinlauf am Sonntagnachmittag und samt folgender Nachberichterstattung.

„Eifelwetter“ droht

Um den Gesamtsieg streiten werden sich hochkarätige Teams von Audi, BMW, Mercedes-AMG und Porsche, bestückt mit zahlreichen Werksfahrern. Dazu kommen Exoten wie Ferrari, Lamborghini und Glickenhaus, denen durchaus mehr als nur Außenseiterchancen zugerechnet werden. Titelverteidiger ist das Rowe-Team aus St. Ingbert, das zwei BMW M6 GT3 an den Start bringt. Rein zahlenmäßig sind die Porsche-Teams allerdings im Vorteil: Nicht weniger als sechs Teams bringen in der Top-Klasse acht 911 GT3 R an den Start. Im Vorfeld hat das Frikadelli-Team aus Barweiler im Qualifikationsrennen einen Doppelsieg gelandet, die Porsche-Hoffnungen sind also berechtigt. Wobei fürs Wochenende wieder mal „Eifelwetter“ vorhergesagt ist – unberechenbare Bedingungen ...