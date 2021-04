Trost spenden, das ist normalerweise nicht das, was im Ego-Rennen der Formel 1 besonders ausgeprägt ist. Unter Champions ist das offenbar etwas anderes.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola (Sonntag, 15 Uhr, Sky) zwar mit dem Niederländer Max Verstappen seinen größten Gegner der letzten Jahre, aber das sei nicht zu vergleichen mit den Duellen 2017 und 2018, als Sebastian Vettel ein adäquater Gegenspieler im Ferrari war. Jener Vettel, für den bei Aston Martin alles anders werden sollte, der aber beim Saisonauftakt in Bahrain einen Fehlstart hinlegte. Hamilton schwärmt vom großen Respekt zwischen ihm und dem Heppenheimer. Dieser Trost tut not. Beim zweiten Rennen schon zur Wiedergutmachung antreten zu müssen für Rang 15 und einen selbst verschuldeten Auffahrunfall, so hat sich der 33-Jährige seinen Karriere-Neustart beim Mercedes-Kundenteam nicht vorgestellt.

Rückfall in dunkelrote Zeiten?

Schon unken Kritiker über einen Rückfall in dunkelrote Ferrari-Zeiten: Das Gleiche in grün? Oder, drastischer ausgedrückt: nahtlos ins Ratlos? In neuen Farben und mit alten Problemen, das klingt nach Krise im Kopf. Der vierfache Weltmeister Vettel gehört zu den Fahrern, die sich viele Gedanken machen. Jetzt dürfen es nicht zu viele sein. „Zum Glück war die Pause von Bahrain zu Imola etwas länger. Ich habe etwas Zeit damit verbracht, meine Leistung zu analysieren. Das war natürlich kein tolles Wochenende. Meine Vorstellung war einfach nicht gut. Die Kritik danach war also berechtigt.“ Entscheidend für ihn ist aber: „Die Moral und die Motivation im Team sind nach wie vor hoch.“ Er braucht jetzt schnell einen Ausweg, um vom Leidensweg abzubiegen.

Keine Zeit für echtes Zwiegespräch

Ihn plagt die Umgewöhnung vom Ferrari auf den Aston. Die Rennwagen unterscheiden sich stark, gleich bleibt die Erkenntnis: Vettel kam mit beiden nicht richtig zurecht. Es fehlt bislang an Zeit und Intensität für ein echtes Zwiegespräch zwischen Fahrer und Fahrzeug: „Es gibt noch viele Dinge, die neu für mich sind. Ich versuche natürlich ständig mehr über das Auto zu lernen und besser zu verstehen, wie es gefahren werden will.“

Rang 15 in freiem Training am Freitag

Von der Spitze ist Sebastian Vettel auch in Imola weit entfernt. Der Aston-Martin-Pilot beendete den ersten Trainingstag zum Großen Preis der Emilia Romagna auf dem 15. Platz mit 1,541 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten Valtteri Bottas im Mercedes. Mick Schumacher drehte in seinem unterlegenen Haas satte 28 Runden in der zweiten einstündigen Einheit des Tages und wurde vor seinem Stallrivalen Nikita Masepin Vorletzter.