In der vergangenen Saison kämpfte die U21 des 1. FC Kaiserslautern gegen den Abstieg, in der aktuellen läuft es – aber so richtig: Die zweite Mannschaft des Fußball-Zweitligisten ist als Spitzenreiter der Oberliga-Gruppe Süd in die Winterpause gegangen, ist seit acht Spielen ungeschlagen. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Diese Saison ist alles anders. Während der Kader in der vergangenen Runde groß und die Übergänge fließend waren, Talente von der U19 erst hochgeschoben dann wieder