Es war kein Geheimnis mehr. Joachim Löw holt die 2019 von ihm ausgemusterten Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels für die EM in die Nationalmannschaft zurück. Der Bundestrainer berief auch zwei Spieler, die nicht jeder auf dem Zettel hatte.

Natürlich war es am Donnerstag das große Thema. Der Bundestrainer musste auf seine Kurskorrektur eingehen. In den vergangenen Tag sickerte ja schon durch, wie sich Löw wohl entscheiden würde. Der Bundestrainer erklärte seine Rolle rückwärts. Für ihn war es kein Fehler, nach der enttäuschenden Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland und den durchwachsenen Spielen in der Nations League auf die früheren Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller zu verzichten. „Nein, wir haben uns damals bewusst so entschieden“, betonte Löw.

Umbruch ist unterbrochen

Die Debatten um die Spieler rissen seitdem nie ab, zumal sie beide gerade in dieser Saison wieder klasse Leistungen zeigten. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es das Richtige“, erklärte der Bundestrainer und verwies auf die Bedingungen in der Corona-Pandemie: „Man kann einen Umbruch in der speziellen Situation auch einmal unterbrechen. Wir haben die Entscheidung aus absoluter Überzeugung getroffen. Uns hat in einigen Spielen Erfahrung gefehlt“, sagte Löw. Gehen wir davon aus, dass Hummels und Müller ganz bestimmt wieder Führungsrollen übernehmen. Die Retrowelle soll die deutsche Mannschaft nach oben spülen ...

Erleichterte Rückkehrer

Die Erleichterung bei den Rückkehrern war groß. „Ich freue mich, wieder Teil der Nationalmannschaft zu sein“, sagte der 31 Jahre alte Angreifer Thomas Müller. Und Mats Hummels befand: „Ich bin sehr glücklich und stolz, wieder dabei zu sein.“

Video: Dimitrios Papadopoulos / SIDTV / SID

Das Trainerteam hat sich auch mit dem ebenfalls 2019 ausgemusterten früheren Weltmeister Jérôme Boateng beschäftigt. Da Löw mit den Abwehrspielern Matthias Ginter oder Antonio Rüdiger zufrieden ist, war Boateng am Ende keine Option.

Durch seine starken Auftritte in den vergangenen Woche hüpfte der Freiburger Linksverteidiger Christian Günter noch in den EM-Kader, bisher hat er nur 2014 ein Länderspiel bestritten. „Er hat eine tolle Entwicklung gemacht, ist in viele Bereichen immer besser geworden“, betonte Löw. An Kevin Volland, letztmals 2016 im deutschen Nationalteam, schätzt der Bundestrainer dessen Durchsetzungsvermögen und Torgefahr. Er überzeugt bei AS Monaco.

„Zählen nicht zu den absoluten Favoriten“

Und was können die deutschen Fans von diesem EM-Jahrgang erwarten? „Im Moment zählen wir nicht zu den absoluten Favoriten. Wie Frankreich. Es geht zunächst nur darum, die Gruppenphase zu überstehen – im Anschluss aber ist für unsere Mannschaft alles möglich, wenn wir in einen guten Flow kommen“, erläuterte der Coach. Am 15. Juni startet die Mannschaft gegen Weltmeister Frankreich. Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sind die weiteren Gegner in der Münchner EM-Arena. Gut zu wissen: Löw selbst geht nicht mit Wehmut in sein letztes Turnier als Bundestrainer. Mitte März verkündete er, nach der Europameisterschaft beim DFB aufzuhören.

Einige Enttäuschte

Die Liste der Enttäuschten ist keinesfalls klein. Nicht in den deutschen EM-Kader schafften es Julian Draxler (Paris Saint-Germain), das prominenteste Opfer, Florian Wirtz, Nadiem Amiri und Jonathan Tah (alle Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Ridle Baku und Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) sowie Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach). Wirtz und Baku dürften die U21 von Trainer Stefan Kuntz während der EM-Endrunde verstärken.

Joachim Löw und sein Team haben im Moment noch einige Sorgen. Unklar ist, wie schnell Leon Goretzka (Muskelfaserriss) zurückkommt. Toni Kroos wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ilkay Gündogan ist am Knie verletzt, die zwei anderen Legionäre aus England, Kai Havertz und Timo Werner, kommen wie Gündogan erst später zur Nationalmannschaft, weil am 29. Mai in Porto das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea ansteht. Das erste Testspiel der deutschen Elf ist am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark.

Ein neuer Weg: Bei der Online-Präsentation am Donnerstagn waren 6500 Fans von Frankfurt (Oder) bis Rheinsberg zugeschaltet, sie durften Fragen stellen. Auch Kapitän Manuel Neuer wurde von Schulkindern und aus einem Altersheim befragt. Opa Wolfgang beschied er, dass mit seinem Fuß alles in Ordnung ist ...