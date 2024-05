Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für eine Woche rief Bundestrainer Jan van Eijden die deutsche Olympiamannschaft in die Pfalz. Zum Krafttraining in Speyer, zum Straßentraining am Rhein und zum Bahntraining in Dudenhofen. Der Lehrgang findet am Montag ein besonderes Ende in der „Badewanne“.

Am Freitag stand die „Badewanne“, die 250-Meter-Bahn ohne Dach, unter Wasser. Kein Problem für Bahnrad-Bundestrainer Jan van Eijden, der schon zu Beginn des Lehrgangs seiner Olympiakandidaten